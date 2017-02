A gente está acompanhando de perto o embate paranaense que, inclusive, fez não acontecer o clássico Atletiba no último final de semana. O motivo foi uma transmissão via You Tube do jogo contratado pelos dois clubes e o conflito com a Federação, relacionado à questão de direitos de imagem.

Este é um episódio complexo, muitas questões em jogo, e nem é o objeto desta crônica, mas como envolve redes sociais lembrei aqui por que as mídias alternativas me encantam. E quero destacar nesta coluna de hoje o trabalho de relacionamento em mídias sociais feito por vários clubes catarinenses. Em especial, pelo clássico, destaquei dois vídeos da TV Avaí e da TV Figueira.

E os clubes catarinenses mandam muito bem nesta área. Poderia destacar aqui o Tubarão (ao final desta crônica, coloco um vídeo produzido pelo clube) e o Inter, de Lages (veja lá embaixo também o simpático Leão Baio). O impressionante trabalho feito pela Chapecoense (vídeo dos bastidores de jogos fantásticos, Facebook de vanguarda no país, veja abaixo também) e a alegria Carvoeira do Tigre e sua raça e a força institucional do JEC (selecionei videozinhos também no pé do post).

Mas com a proximidade do clássico da Capital, trago aqui dois momentos recentes da TV Avaí e da TV Figueira.

Na TV Figueira, o canal do You Tube fez um web vídeo com o lançamento da segunda camisa do clube, da Adidas, em evento com os sócios. O momento do clube não era bom no campeonato, mas o esforço de marketing valeu. Confira:

E na TV Avaí, o último jogo com o Brusque ganhou uma produção de bastidores do jogo, com a entrada na intimidade dos atletas que é sempre contagiante para os torcedores. Confira o ótimo trabalho que é feito pelo Avaí nesta área:

Abaixo, como prometido, alguns vídeos dos demais clubes catarinenses:

Leia mais colunas do Castiel:



O favoritismo mínimo do Avaí diante do Figueirense

- O tamanho da encrenca para Goiano

- Difícil analisar a aposta do Figueirense em Márcio Goiano

- Involuímos para os anos 70 na organização do futebol brasileiro

- O Dia em que o empate deu aplauso e a vitória virou vaia