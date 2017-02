O UFC 212 anunciou um grande duelo feminino na categoria do peso palha. Trata-se da brasileira Claudia Gadelha (14 vitórias e 2 derrotas) que medirá forças com a polonesa Karolina Kowalkiewicz (10 vitórias e uma derrota).

Vale lembrar que a principal atração da 212ª edição do maior das lutas, dia 03 de junho, no Rio de Janeiro será a unificação do Cinturão do peso pena, em um combate entre José Aldo (Real Campeão) e Max Holloway (Campeão Interino)