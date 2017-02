Foto: Silas Junior / RBS TV





O Atlético Tubarão apresentou oficialmente na tarde desta terça-feira o técnico Waguinho Dias, que assume o time com o desafio de manter o Peixe na primeira divisão do Catarinense. O treinador conhece bem o campeonato, já que esteve recentemente no comando do Inter de Lages, e sabe quais as peças que têm para trabalhar. Diante da algumas desfalques por lesão, o treinador quer primeiro observar o grupo e dar moral para quem já está no elenco, antes de falar sobre novas contratações.



O chefe Executivo do clube, Paulo de Carvalho, acompanhou Waguinho durante a primeira coletiva de imprensa à frente do Peixe. Ele disse que o treinador é um conhecedor do futebol estadual e que tem o perfil que a diretoria busca. Com a mudança no comando técnico, Carvalho explica que o objetivo é colocar o Tubarão na rota que ele deve estar, de vitórias, e que Waguinho chega com esse desafio.



— Toda vez que você assume um clube, o otimismo e a esperança é tamanha, e eu venho justamente de coração aberto e com muita vontade de vencer e fazer com que o Tubarão consiga os seus pontos necessários para no mínimo permanecer no campeonato catarinense. Esse é o primeiro objetivo — resumiu o recém-chegado treinador.



Depois de cinco rodadas, o Tubarão só tem um ponto na competição. O planejamento a médio e longo prazo do clube passa pela permanência na Série A do Catarinense, o que garante uma vaga na Série D do brasileiro do ano que vem. Para Waguinho, a situação é delicada, mas o time tem condições de chegar lá. Ele quer um time ofensivo e organizado, que imponha ao adversário sua maneira de jogar.



— Eu aceitei primeiro, a gente conheceu, acompanhou o que estava acontecendo, alguns jogadores eu também tenho a consciência de que tem possibilidade de melhorar a maneira que vem jogando e tem todas as qualidades para buscar vitórias. Muitos atletas eu conheço, então a partir do momento em que eu conheço a competição, conheço alguns atletas, e sei principalmente da estrutura que está sendo oferecida pelo clube, é lógico que eu aceitei esse desafio e vim com muita confiança que vamos conseguir — declarou o treinador.



Wagner Santos de Souza Dias é natural de Sumaré (SP), já atuou como jogador de futebol e trabalha como treinador desde 1999. Além do treinador, o auxiliar Gustavo Camargo e o preparador físico Agenor Junqueira também integram a nova comissão técnica. O primeiro desafio do trio será em casa no sábado, às 19h30min, diante do Joinville.



