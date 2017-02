Com 27 pontos, Curry liderou o Warriors na vitória sobre o Nets no sábado

O Golden State Warriors segue a fazer história na NBA. Reforçado nesta temporada por Kevin Durant, o time se tornou o mais rápido de todos os tempos para se garantir nos playoffs.

Uma vitória sobre o Brooklyn Nets no último sábado por 112 a 95 (sem Durant, poupado) garantiu o time na pós-temporada — dois dias antes do recorde anterior, que pertencia ao próprio Warriors, que garantiu vaga aos playoffs na temporada passada em 27 de fevereiro.

Apesar de ter sido mais rápido em termos de dias, o Warriors levou o mesmo número de jogos para se classificar em relação à temporada anterior: 58 partidas.

O Golden State Warriors da temporada passada quebrou o recorde de vitórias em temporada regular, com a campanha de 73-9. Neste ano, é praticamente impossível repetir o feito — com 49-9, teria que vencer 24 partidas consecutivas até o fim da fase regular.

No entanto, o objetivo do time de Kevin Durant, Stephen Curry e Klay Thompson é outro. Depois do vice-campeonato ano passado em uma derrota traumática nas finais para o Cleveland Cavaliers, o time tentará conquistar o troféu — que seria o primeiro da carreira de Durant, contratado na intertemporada depois de sair do Oklahoma City Thunder.