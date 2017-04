O clima é de paz nos arredores do Estádio da Ressacada desde a manhã deste domingo. Apesar da tensão na atmosfera por envolver a primeira partida da decisão do Campeonato Catarinense, torcedores de Avaí e de Chapecoense têm mostrado respeito e carinho mútuos desde as 9h, quando começaram a chegar os primeiros ônibus com torcedores da equipe do Oeste. A bola rola na decisão a partir das 16h deste domingo.

Torcedores se abraçando, cantando em conjunto e fazendo a festa nos arredores do palco da decisão têm sido cenas comuns. A recepção da massa avaiana aos apoaidores da Chape, até agora, tem sido marcada por este clima amistoso, com a promessa de uma recepção calorosa em Chapecó na próxima semana para devolver o carinho.

Torcida da Chapecoense fazendo o esquenta da banda na Ressacada #FinalNaCBNpic.twitter.com/jVzZNB1kjj ¿ Kadu Reis (@kadureiss) April 30, 2017

De acordo com informações do repórter Kadu Reis, da rádio CBN Diário, a expectativa é que os espaços destinados à torcida da Chapecoense no estádio avaiano - 1,7 mil lugares - sejam totalmente ocupados, assim como a torcida do Leão promete lotar a Ressacada para levar a equipe em busca da primeira vitória.

Por ter melhor campanha geral na competição, a vantagem está do lado do Verdão. Por isso, a partida tem um peso redobrado para a equipe azurra, que tem a missão de tentar sair na frente jogando em seus domínios.



