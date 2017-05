Se ao longo de 11 partidas apitadas no Campeonato Catarinense Heber Roberto Lopes aplicou apenas dois cartões vermelhos, no primeiro duelo da final entre Avaí e Chapecoense o árbitro não foi econômico e expulsou dois jogadores, um de cada lado. Cartões amarelos? Dois, para Wellington Paulista e Luiz Antonio, da Chape. Esta foi a 12ª partida comandada pelo árbitro no Estadual. Na soma total, o árbitro aplicou 36 cartões amarelos e 4 vermelhos. O confronto de volta, domingo que vem, às 16h, na Arena Condá, será comandada por Braulio da Silva Machado.

Chapecoense vence o Avaí e leva vantagem para a decisão em Chapecó



O confronto na Ressacada começou pegado, dando o tom do que viria pela frente. Muitas faltas e, logo aos 10 minutos de bola rolando, Heber Roberto Lopes já precisou colocar ordem na casa para interromper um princípio de confusão entre Denilson e Wellington Paulista. Ânimos acalmados por sete minutos, porque, aos 17, Capa foi expulso. O lateral-esquerdo do Avaí, um dos destaques do time ao longo da competição, subiu e acerto o cotovelo em Moisés Ribeiro. Os jogadores e a comissão técnica azurra reclamaram, a torcida se inflamou, mas a decisão estava tomada.

A curiosidade é que esta foi a primeira expulsão de um jogador do Avaí em toda a temporada. Logo na final.

Heber Roberto Lopes em ação no Estádio da Ressacada Foto: Cristiano Estrela / Agencia RBS

A partida seguiu pegada e a Chape iria ficar com um jogador a menos ainda no primeiro tempo. Dois minutos após marcar gol, o Verdão perdeu Andrei Girotto. Num lance com Leandro Silva, o volante acabou levando o cartão vermelho por, segundo a arbitragem, deixar o braço no adversário.

- Está jogando diretamente contra o rosto do adversário. Ele não estava disputando a bola. A expulsão (do Capa) foi justa e clara - disse Leonardo Gaciba, comentarista de arbitragem da RBS TV durante a transmissão.

Sobre a expulsão do volante do Verdão, Gaciba também concorda que foi justa.

- Quando ele joga o braço para trás, não está querendo se proteger, está tentando afastar alguém. Deu azar, acertou o cotovelo no rosto - pontuou Gaciba.

No final da partida, Betão fez falta em Niltinho e Heber Roberto Lopes não puxou nenhum cartão.

- Se eu concordei com ele o jogo inteiro, dessa vez ele errou - pontuou Gaciba.

Partida pode ter sido a última de Heber

Antes de a bola rolar, uma notícia movimentou os bastidores no Estádio da Ressacada. A informação era de que a partida entre Avaí e Chapecoense seria a última da carreira do árbitro Heber Roberto Lopes. Segundo o colunista da Hora de SC e comentarista da CBN e RBS TV, Rodrigo Faraco, o árbitro teria recebido uma proposta para virar comentarista de arbitragem no canal Fox Sports. Gaciba, que esteve com Heber antes do jogo começar, não confirmou, mas disse que caso apareça alguma oportunidade para Heber, que ele deveria pensar a respeito, já que está com 44 anos e perto de se aposentar dos gramados.

Números de Heber no Estadual 2017



Heber Roberto Lopes apitou 12 jogos neste Catarinense: Metropolitano 0x0 Tubarão; Joinville 0x0 Figueirense; Inter de Lages 1x1 Criciúma; Criciúma 2x1 Barroso; Avaí 0x0 Figueirense; Barroso 2x1 Inter de Lages; Brusque 3x2 Metropolitano; Criciúma 0x0 Figueirense; Inter de Lages 2x2 Metropolitano; Metropolitano 1x3 Chapecoense, Tubarão 0x0 Figueirense e Avaí 0x1 Chapecoense.

Cartões

Aplicou 36 cartões amarelos e 4 cartões vermelhos

Curiosidade

Dos 12 jogos, 7 foram empates, 5 pelo placar de 0x0.

