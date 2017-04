Quando a bola rolar neste domingo, às 16h, no Estádio da Ressacada, em Florianópolis, mais uma vez Heber Roberto Lopes dará o apito inicial em uma decisão de Campeonato Catarinense. Assim como na edição 2016 do torneio, entre Joinville e Chapecoense, o experiente árbitro estará no comando da primeira partida envolvendo Avaí e, novamente, o time do Oeste. O jogo em Chapecó, que encerrará o Estadual, ficará a cargo de Bráulio da Silva Machado. O sorteio foi feito na última quinta-feira, na sede da Federação Catarinense de Futebol, e envolveu também o nome de Sandro Meira Ricci, que acabou ficando de fora.

Natural de Londrina, no Paraná, Heber apita desde 2013 pela FCF. Aos 44 anos, o árbitro foi o que mais apitou partidas neste Estadual, 11 no total. Apesar de ter muitas decisões em seu currículo, o profissional não vê a final como um jogo qualquer.

– A expectativa é a melhor possível, é uma grande final, esperamos fazer um grande trabalho, junto com uma equipe que foi destaque ao longo do campeonato – diz Heber, referindo-se aos assistentes Neusa Ines Back e Helton Nunes, que estarão em campo junto com ele na Capital.

O comentarista de arbitragem Leonardo Gaciba, que irá participar da transmissão da RBS TV, vê com bons olhos a presença de um árbitro tão experiente neste primeiro confronto. Heber Roberto Lopes tem no currículo partidas importantes de Copa América, Mundiais, Libertadores, Sul-Americana, entre outros.

– O Heber tem total experiência e até é legal que o árbitro mais experiente pegue o primeiro jogo. Sabe lidar com a questão dos jogadores, deixá-los tranquilos para poderem jogar a final. É um ponto a mais que é benéfico para o campeonato – analisa Gaciba.

Números

Heber Roberto Lopes apitou 11 jogos neste Catarinense: Metropolitano 0x0 Tubarão; Joinville 0x0 Figueirense; Inter de Lages 1x1 Criciúma; Criciúma 2x1 Barroso; Avaí 0x0 Figueirense; Barroso 2x1 Inter de Lages; Brusque 3x2 Metropolitano; Criciúma 0x0 Figueirense; Inter de Lages 2x2 Metropolitano; Metropolitano 1x3 Chapecoense e Tubarão 0x0 Figueirense

Cartões

Aplicou 34 cartões amarelos e 2 cartões vermelhos

Curiosidade

Dos 11 jogos, 7 foram empates, 5 pelo placar de 0x0.

Acesse a tabela do Campeonato Catarinense