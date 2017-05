Apesar de conscientes da importância da vitória da Chapecoense fora de casa no primeiro jogo da final do Campeonato Catarinense neste domingo em Florianópolis, os jogadores do Avaí saíram de campo com o discurso de que o título continua em aberto. Ao mesmo tempo, entendem que o resultado do Verdão fora de casa é importante.

Para o zagueiro Alemão, o Leão tem condições buscar uma vitória com dois gols de diferença no Oeste, que é o resultado que time da Capital precisa para reverter o 1 a 0 da Chape:

— Temos que trabalhar forte para ir lá e surpreender. Se a torcida acredita, nós também acreditamos. Vamos vivos para a volta.

O também zagueiro Betão lamentou a expulsão de Capa, aos 17 minutos do primeiro tempo. Segundo ele, o Verdão se aproveitou disso para marcar o único gol da partida.

— Fomos superiores no segundo tempo tivemos chances. Mas está aberto, podemos vencer.

Já o capitão Marquinhos confessa que a vantagem da Chapecoense é enorme. Para ele, o time errou dentro de casa e perdeu a primeira partida.

— Não podemos fugir dessa responsabilidade. Nada está perdido, é uma decisão. Estão muito difícil, mas vamos trabalhar.

