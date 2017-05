A bola rola para a grande final do Campeonato Catarinense a partir das 16h deste domingo na Arena Condá. A Chapecoense recebe o Avaí com a vantagem de poder perder por um gol de diferença e, ainda assim, continuar com o título. Ao Leão, só um triunfo por uma margem de dois tentos serve.



Enquanto os 11 atletas de cada time não entram em campo, a reportagem do Diário Catarinense traz todas as informações que movimentam os bastidores em Chapecó. Confira o pré-jogo.



Acesse a tabela do Campeonato Catarinense