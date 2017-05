Ter ficado de fora das finais do Campeonato Catarinense serviu para o Criciúma aumentar o tempo de preparação antes da estreia na Série B do Campeonato Brasileiro para foca ainda mais no objetivo de voltar à elite do futebol em 2018. O elenco carvoeiro, comandado pelo técnico Deivid, tem trabalhado forte, muitas em vezes em dois períodos, de olho na partida com o Santa Cruz, sábado, 13 de maio, no Heriberto Hülse.

Nesta quinta-feira, os jogadores participaram de um treino tático no gramado do Centro de Treinamento, no bairro Cristo Redentor. Os jogadores de ataque também treinaram chutes a gol. Os atletas voltam a treinar nesta sexta-feira, às 10h, também no CT.

- A gente vem se preparando forte nesse período que ficamos parados, viemos aprimorando muito a nossa questão tática. A preparação está sendo boa. Sei que fácil não vai ser, mas meu pensamento é representar um bom futebol pelo Criciúma. Nosso objetivo é subir para a Série A e permanecer - disse o atacante Caio Rangel.

Neste sábado, a partir das 15h30min, o Criciúma recebe o Figueirense para um jogo-treino, atividade que faz parte da preparação para a Segundona.

- Esperamos que seja um bom jogo com o Figueirense e que o Deivid possa observar bem e possamos estrear contra o Santa Cruz com o pé direito. Vamos procurar fazer um bom futebol e fechar a preparação com chave de ouro - pontou o jogador.

