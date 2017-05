– Uma oportunidade ímpar na minha carreira. Dessa forma que Braulio da Silva Machado encara o que vem pela frente: a arbitragem da grande final do Campeonato Catarinense. Um dos indicados pela comissão de arbitragem da Federação Catarinense de Futebol para o sorteio que definiu os nomes dos juízes para as partidas finais, o duelo entre Chapecoense e Avaí, domingo, às 16h, na Arena Condá, chega para coroar uma fase que vem boa desde o ano passado, quando terminou o ano como o segundo melhor árbitro do Campeonato Brasileiro.

– Muito feliz em poder mostrar o trabalho que estou realizando no decorrer desses anos, tanto no cenário estadual, quanto nacional. Após a eleição do ano passado da CBF, como um dos melhores do Brasil, hoje poder ter esse reconhecimento é de extrema importância para a minha carreira, tendo em vista que ainda tenho sonhos futuros na carreira internacional – diz o árbitro catarinense.

O comentarista de arbitragem da RBS TV, Paulo Cesar Oliveira, endossa o coro de que a indicação de Braulio para o sorteio das finais foi justa e merecida pelo que o profissional tem desempenhado em campo.

– Chegou o momento dele. É um árbitro preparado, acostumados a apitar grandes jogos. A escalação dele traz uma segurança para o jogo. Ele conhece o campeonato, os jogadores, então está em boas mãos. O Braulio tem que ter um controle disciplinar do jogo e focar nas jogadas de área – analisou o ex-árbitro.

Acesse a tabela do Campeonato Catarinense