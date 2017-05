Confira detalhes da taça do campeão catarinense deste ano

O objeto de desejo de Avaí e Chapecoense tem a figura característica do patrocinador do Campeonato Catarinense. Mas tem outra gama de detalhes que enriquecem o troféu dado ao vencedor da edição deste ano. O mapa de Santa Catarina é uma das marcas características da taça da competição. No entanto, a base da peça contém inscrições significativas, distribuídas em placas.

Nelas estão os nomes de todos os tripulantes que morreram no acidente aéreo da Chapecoense, em novembro do ano passado. Além de integrantes do clube, atletas e comissão técnica, tiveram os nomes gravados os jornalistas, tripulação da aeronave e dirigentes.

O vencedor do Catarinense deste ano também vai receber outros dois troféus, ambos transitórios. Um deles é o Aderbal Ramos da Silva. Este pode ser conquistado de forma definitiva pelo clube vencedor do Estadual por três vezes consecutivas ou cinco alternadas. A Chape já tem duas conquistas (2011 e do ano passado) e o Avaí uma (2012).

A outra taça é a Delfim Pádua Peixoto Filho, em disputa pela primeira vez e instituída em homenagem ao presidente da Federação Catarinense de Futebol que estava no voo da Chapecoense no ano passado. O clube que vencer o campeonato três vezes, seguidas ou não, a partir desta edição fica com este prêmio em definitivo.



