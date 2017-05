Chapecó amanheceu tranquila. O quase silêncio pela cidade é o prenuncio de que horas mais tarde haverá barulho, e muito. Pela segunda vez seguida, o município do Oeste do Estado recebe o jogo decisivo do Campeonato Catarinense. Neste domingo, a Chapecoense recebe o Avaí, no confronto final pela taça, marcado para as 16h, na Arena Condá.



Nas mediações do estádio, pessoas faziam caminhadas matinais sem serem interrompida pelo movimento de torcedores ou de automóveis tocando o hino da Chape no último volume. As bilheterias estavam fechadas. Os ingressos para a torcida do time mandante foram vendidos antecipadamente. Nos arredores do palco da partida, a circulação era de profissionais de veículos de comunicação e alguns funcionários do clube, que dava os últimos retoques na Arena Condá.

Foto: Marco Favero / Agência RBS

Por volta das 9h30min, o fluxo de torcedores se iniciava. Um dos pontos de origem foi a barraca do ambulante Gilmar de Quadros. Há 33 anos, conta, comercializa produtos com as cores e escudo da Chapecoense. No começo, quando o clube lutava por se inserir nas divisões inferiores do Campeonato Brasileiro todos os anos, ocorria de vender apenas um artigo em dia de jogo. Neste domingo, na decisão do Catarinense, é bem diferente. Tanto que às 8h montava a mesa e a cobria com seus produtos.

— Vale a penas abrir cedo, quanto mais cedo melhor. O pessoal já está comprando. Temos muitos produtos: boné, touco, bandeira e também faixas da Chape campeão catarinense de 2017 — conta o vendedor de 44 anos.

Gilmar e a família agitavam bandeiras e sopravam apitos. Foram os chamarizes dos primeiros torcedores do Verdão que farão daquele espaço na cidade de quase 210 mil habitantes uma festa sonora e, esperam, verde e branca.



Leia também:

Sem ingressos, torcedores do Avaí viajam na madrugada para apoiar a equipe



Roberto Alves analisa as equipes da Chapecoense e do Avaí para a grande decisão do Catarinense



Janga e Evando: duas figuras históricas de Chapecoense e Avaí



Rodrigo Faraco: uma decisão quente na Arena Condá



Em vantagem, Chapecoense vai ter que encarar dois adversários: o Avaí e a pressão por ter o favoritismo