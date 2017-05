Diretor da Chapecoense quer jogadores com a "cabeça" focada na decisão do Catarinense

Vencer uma final fora de casa e ainda poder jogar por dois resultados iguais deixa qualquer um otimista. Por isso o diretor de futebol da Chapecoense, João Carlos "Maringá", quer evitar que a vitória por 1 a 0 diante do Avaí na Ressacada, acabe por diminuir a concentração do time no segundo jogo, domingo, na Arena Condá.

- Estamos muito felizes pois vamos decidir em casa podendo perder por 1 a 0 mas temos que trabalhar a cabeça dos jogadores para não acharem que o título está certo pois se tomar um gol no segundo jogo o time pode entrar em desespero - avaliou, em entrevista para a rádio Super Condá.

Maringá considera que o técnico Vagner Mancini deve até poupar alguns jogadores no jogo de quarta-feira, diante do Cruzeiro, para focar na decisão do Campeonato Catarinense.

- Se conquistarmos esse título ele será emblemático, pois faz cinco meses que caiu o avião e a gente quer muito conquistar esse grande título, que seria o bicampeonato para a Chapecoense - afirmou Maringá.

Ele lembrou também dos desfalques dos dois times para a final, em virtude das expulsões. Para Maringá o lateral Capa é um bom jogador mas que o volante Andrei Girotto é muito importante no esquema da Chapecoense.

Sem o volante o técnico Vagner Mancini poderá utilizar o esquema que vinha utilizando no returno do Catarinense, com Apodi na lateral direita e João Pedro no meio.

O zagueiro Luiz Otávio já está a tom do que pensa o diretor do clube. Ele disse que a Chapecoense não pode pensar em empate ou derrota por placar mínimo.

- Vamos buscar o resultado positivo em casa - declarou.

Nesta segunda-feira a Chapecoense treina às 11h em Florianópolis.

