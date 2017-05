Depois de uma boa atuação pelo Catarinense, onde jogou nove partidas, o lateral-direito do Criciúma Diogo Mateus concentra os esforços na preparação para o Campeonato Brasileiro. O jogador chegou no final de fevereiro, por isso não fez a pré-temporada com o elenco carvoeiro. Até o início da Série B, dia 13 de maio, ele quer aproveitar o período de treinos para reforçar conceitos repassados pelo técnico Deivid.

— A gente tem aproveitado bem o tempo para relembrar alguns conceitos que foram trabalhados na pré-temporada, até em um certo tempo quando eu não estava aqui ainda, tanto parte tática, física e técnica. A gente tem aproveitado bem o tempo para relembrar conceitos importantes dentro da ideia que o Deivid nos passa para que a gente entre já 100% focado e errando menos possível na Série B — explica o jogador.

Desde que entrou no time, o jogador se tornou titular absoluto na posição. Com a lesão do também lateral-direito Maicon Silva, Diogo Mateus ganhou ainda mais espaço no time. Agora, fica à cargo do treinador decidir quem deve estrear no Brasileiro. Com a chegada do volante Paulinho na semana passada e de reforços a serem apresentados nos próximos dias, o trabalho também é de entrosamento.

— Isso é importante, esse período sem jogos a gente tem que aproveitar para treinar, e também coincidiu do pessoal chegar nessa época. Tem o lado bom, a gente pode pegar esse entrosamento, saber como jogam, como gostam de receber a bola, para poder começar com o pé direito na Série B — projeta.

Em 2015, o jogador de 24 anos defendeu as cores do Vitória na Série B e ajudou na conquista do acesso. O pensamento é o mesmo em relação ao Criciúma, unir a vontade de ser campeão com o esforço do grupo, que vai lutar pelo acesso e brigar pelo título do campeonato, garante o jogador.

