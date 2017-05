Mascote azurra é citado em súmula do primeiro jogo das finais do Campeonato Catarinense

Além de descrever os motivos das expulsões de Andrei Girotto e Capa e demais informações sobre o primeiro jogo das finais do Campeonato Catarinense, entre Avaí e Chapecoense, o árbitro Heber Roberto Lopes preencheu o espaço destinado a ocorrência para citar ato do mascote do time da casa. Conforme o homem do apito, o Leão se manifestou com gesto repudiando as marcações da arbitragem.

De acordo com o relato, o personagem sinalizou com as mãos que o árbitro da partida na Ressacada estava a prejudicar o time mandante.

— Durante o intervalo do jogo, no momento em que a equipe de arbitragem se retirava do gramado em direção aos vestiários, o mascote da equipe do Avaí FC, fantasiado com vestes de leão, fez gestos com as mãos, sinalizando que roubamos a equipe do Avaí FC. O ato foi realizado em frente ao túnel de acesso ao vestiário da equipe de arbitragem – descreveu Heber.

Neste momento, na tarde de domingo, a polícia chegou a ser acionada para garantir a segurança dos árbitros. Não havia torcedores no gramado. No entanto, avaianos nas arquibancadas se juntaram o mais próximo o possível do local de acesso ao vestiário da arbitragem para demonstrar a indignação para com as marcações de Heber Roberto Lopes e seus companheiros de trabalho. A torcida azurra não gostou da expulsão do lateral-esquerdo Capa ainda no início da partida.

Ainda conforme a súmula, o mascote do Avaí foi identificado.

A Chapecoense venceu o Avaí pelo placar de 1 a 0 e ficou mais próxima do bicampeonato estadual. Para faturar o Campeonato Catarinense o time azul e branco terá de vencer a Chape na decisão por dois gols de vantagem. O confronto está marcado para as 16h de domingo, na Arena Condá.



