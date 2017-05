O zagueiro Nathan será improvisado como volante na vaga do suspenso Andrei Girotto na final do Campeonato Catarinense, neste domingo, 16h, na Arena Condá. O técnico da Chapecoense Vagner Mancini treinou com ele no time titular nesta sexta-feira, no Centro de Treinamento da Água Amarela.

Havia uma possibilidade de ele utilizar contra o Avaí o mesmo esquema que utilizou no título do returno do Catarinense, com Apodi na lateral-direita e João Pedro sendo deslocado para o meio.

Mas o técnico resolveu utilizar um terceiro zagueiro, como fez na derrota por 3 a 0 diante do Nacional, na Libertadores, e também durante o primeiro jogo da final, na vitória por 1 a 0 diante do Avaí, na Ressacada.

Em entrevista coletiva após o treino, Mancini falou sobre a escolha:

- A opção é de que o Nathan seria o primeiro homem, o João Pedro jamais foi o primeiro homem, assim como Moisés e o Luiz Antônio também não são, optei por ter um homem técnico, bom de marcação e muito bom no jogo aéreo mas também fazer com que o João Pedro possa jogar na sua real posição- argumentou.

O técnico disse que a escolha não significa que seu time vai jogar pelo resultado. Ele afirmou que desde o início sua equipe tem jogado de forma intensa e afirma que nesta final o time também vai jogar tentando empurrar o Avaí para seu campo.

Mancini disse que falou com seus jogadores para que não entrem pensando na vantagem. Ele acredita que o fato de a equipe não ter ficado em Chapecó durante a semana, chegando apenas na quinta-feira, evitou que o grupo vivesse a euforia que a torcida está vivendo.

- No primeiro jogo a gente saiu vencedor mas não nos dá o direito de comemorar nada até porque todos nós estamos falando de futebol e todos nós já vivenciamos muita coisa então a gente tem que acima de tudo respeitar não só o Avaí mas o futebol de uma maneira geral é um esporte que sempre apresenta surpresas e nós temos que estar atentos a tudo isso, quero meu time bem concentrado e focado - afirmou

Ele destacou que a busca pelo título é a chance de a Chapecoense gritar pela primeira vez é campeão após o acidente aéreo.

