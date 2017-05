A vantagem que já era da Chapecoense antes de a bola rolar para o primeiro jogo da final do Catarinense ficou ainda maior após o triunfo do Verdão sobre o Avaí por 1 a 0 na Ressacada. Agora, além de poder perder por um gol de diferença na partida do próximo domingo, em Chapecó, a equipe do Oeste se apoia nos números da temporada para confiar na conquista do bicampeonato.

O Avaí precisa vencer por pelo menos dois gols de diferença para ficar com o título estadual. Neste ano, como visitantes, o Leão conseguiu este placar em três ocasiões. O problema é que os triunfos foram contra equipes consideradas menores: 2 a 0 no Tubarão no Sul do Estado, 3 a 0 no Barroso em Itajaí e 4 a 1 no Metropolitano em Blumenau.

Só que a Chapecoense, diante de sua torcida, é osso duro de roer. O time sofreu apenas um revés neste ano na Arena Condá, mas foi justamente pelo placar que daria o título à equipe de Florianópolis: 3 a 1 para o Lanús, da Argentina, pela Libertadores.

Em números gerais, o Avaí fez 12 jogos em 2017 fora de casa. São seis vitórias, três derrotas e três empates. A Chape, que perdeu só para o Lanús em casa, computa outras oito vitórias e cinco empates na Arena Condá.

Para conquistar o bicampeonato, a Chapecoense só precisa fazer o dever de casa. Já o Avaí, se quiser surpreender, precisará superar a pressão do estádio verde, fazer uma partida impecável e superar os números.



Acesse a tabela do Campeonato Catarinense

Substituído na final, Marquinhos diz: "Quem sai fica irritado, como eu estou"

Veja como foi o minuto a minuto da partida na Ressacada