O Avaí ficou com o vice do Campeonato Catarinense, mas olha para frente. Pouco depois de vencer a Chapecoense por 1 a 0, não levar o título estadual para Florianópolis e receber as medalhas de segundo colocado, o clube começou a olhar pelo maior desafio na temporada: a Série A do Campeonato Brasileiro e a permanência na competição.



Para a estreia, conforme o presidente Francisco José Battistotti, o técnico Claudinei Oliveira terá pelo menos quatro reforços. Do Paraná Clube, dois jogadores se juntam ao plantel azurra de imediato. O zagueiro Airton, de 26 anos, e lateral-direito Diego Tavares, de 25, estarão disponíveis ao treinador azurra para a primeira partida na Série A – no domingo, às 16h, o Avaí estreia contra o Vitória, na Ressacada.



Além da dupla, o presidente do Leão confirmou os acertos com o volante Wellington Simião, de 30 anos, que defendeu o Ituano no último Paulistão, e o zagueiro Rodrigo Sam, de 21, emprestado pelo Corinthians. Ele foi emprestado pelo Timão ao Água Santa, seu último clube. Este é o começo do reforço do plantel do Avaí para a competição nacional.



No decorrer da competição, mais atletas chegarão. O presidente azurra confirmou que vai aumentar substancialmente a folha do futebol. Dos atuais R$ 550 mil, a intenção é não ultrapassar o R$ 1,1 milhão – praticamente o dobro.



Um dos atletas que viriam pode ser o meia Alex, que tem passagem pelo Corinthians e está no Internacional. O presidente do Leão confessou que esteve em Porto Alegre no final da última semana e não apenas conversou com o meio-campista.



— Almocei com o Alex na última quinta-feira. Mostrei a ele o projeto e ele ficou de analisar, falei de Florianópolis, e ele gosta de veranear em Santa Catarina. Se vier, será ótimo. Caso contrário, será um parceiro. E falei também com o Grêmio sobre um outro jogador para o Avaí. Tem a possibilidade que tenha uma proposta concreta do futebol do exterior. Se não der certo, pode ser incorporado ao nosso plantel – apontou Battistotti.



