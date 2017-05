Recuperado de uma lesão na coxa direita, que o deixou de fora das últimas rodadas do Catarinense, o atacante Silvinho está ansioso pela estreia na Série B do Campeonato Brasileiro. Essa vai ser a segunda vez que ele defende as cores do Criciúma pela competição, já que ela fazia parte do grupo que caiu em 2014, e chegou a aparecer em nove jogos no campeonato do ano seguinte. Dessa vez, o objetivo é fazer o caminho contrário, de volta à elite do futebol.



— A lesão já foi embora, não tenho mais nada, não sinto mais dor, o trabalho foi muito bem feito com o pessoal da fisioterapia e da transição. Estou feliz, posso dizer que estou em casa, gosto muito da cidade, minha esposa e filha também, me sinto muito bem. Hoje vim com um papel um pouco diferente, como um líder, mais experiente. Nosso time é jovem, mas o Deivid passa esse respaldo para os mais velhos. Estou feliz, treinando bem, aguardando logo a estreia — comenta o jogador.

Ainda em 2014, quando o Criciúma estava na Série A, Silvinho sofreu uma ruptura no joelho, lesão grave que o deixou de fora do restante da temporada. As más recordações ficaram para trás, e agora o momento é de foco em um só objetivo. O sonho do acesso é assunto recorrente entre os jogadores, e passa pelos pés e mãos deles dar essa alegria ao torcedor carvoeiro. Reforços chegam nos próximos dias, para qualificar ainda mais o grupo.

— Para a gente se torna uma realidade, quem acompanha nosso dia a dia, nossas conversas são somente sobre o acesso, para a gente fazer uma grande campanha e deixar esse clube onde ele merece, que é a Série A — resumiu o jogador.

Na manhã desta sexta-feira, no último treino antes do amistoso contra o Figueirense, o grupo falou sobre o teste antes do início da Série B. Além de retomar o ritmo depois de alguns dias de trabalho técnico e tático, a partida pode ser uma oportunidade de estudar um dos adversários na Série B. Um clássico catarinense para testar os times que começam a competição nacional na semana que vem.

— É um grande teste, um clássico, a gente tem que ir com a consciência que é o nosso primeiro trabalho antes da estreia então tem que fazer o melhor. A gente espera fazer um grande trabalho e vencer, e para o dia 13 já entrar focado para começar nossa caminhada para esse acesso — projeta.

O jogo-treino contra o Figueirense é neste sábado, às 15h30min, no Centro de Treinamento no bairro Cristo Redentor. Essa será a única partida preparatória dos dois times.



