Não há distância que separa uma paixão, tampouco seja empecilho para ver com os próprios olhos a cena formada em sonho. Foi por isso que um grupo de torcedores encarou a madrugada de sábado para domingo dentro uma van. Cruzaram Santa Catarina de leste a oeste para apoiar o Avaí na grande decisão do Campeonato Catarinense de 2017. Foram 10 horas de viagem e de expectativa de encontrarem ingressos para estarem no espaço da torcida visitante da Arena Condá às 16h deste domingo.

O frentista Jucélio João Sizeino saiu de Florianópolis às 23h de sábado com seus amigos. Pouco depois das 9h de domingo, a esposa Andreia Araújo dos Santos o fotografava com a camisa do Leão ante um monumento com imagem de índio nos arredores do estádio da Chapecoense. Maior que empolgação, apenas a confiança. O torcedor de 40 anos crê muito no Avaí, que a equipe vai alcançar o placar de dois gols de vantagem e levantar a taça do Catarinense em Chapecó.

— Estava dizendo desde final do jogo na Ressacada (quando os donos da casa perderam por 1 a 0), no domingo passado, que a partida deste domingo é boa para nós. Vamos jogar uma decisão na casa do adversário. O Avaí precisa fazer o primeiro, que é o mais difícil. Depois, os gols serão ao natural. Vamos vencer por 3 a 1 e sermos campeões — palpita o azurra.

Foto: Marco Favero / Agência RBS

Ele, a esposa e amigos chegaram em Chapecó sem ingressos. Pouco depois do desembarque da van, foram informados que as entradas para a torcida da casa haviam sido comercializadas antecipadamente. Jucélio ficou apreensivo, e logo em seguida foi com Andreia até a bilheteria da torcida visitante para saber se haveria bilhetes para eles estarem nas arquibancadas da Arena Condá.

No sábado, foram esgotadas todos os ingressos aos torcedores Chapecoense, em todos os setores. Tanto que no dia da partida as bilheterias sequer foram abertas. Funcionava apenas o ponto de venda de entradas da torcida visitante, abertas a partir das 9h. Conforme a Chape, neste domingo o espaço estaria aberto para a comercialização de 700 bilhetes para a torcida do Avaí.

