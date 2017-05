O Avaí venceu a Chapecoense por 1 a 0, gol de Leandro Silva, mas o título de campeão catarinense 2017 fica com o Verdão. Com uma partida praticamente impecável, o zagueiro Alemão ajudou a evitar que o Leão sofresse gols, mas ficou bastante aborrecido por conta do regulamento do campeonato, além de citar um problema que os jogadores tiveram antes do primeiro jogo final.



— É complicado falar, né, ainda mais de quem fez esse regulamento. Nossa equipe ganhou, foi merecedora, tivemos as melhores chances, mas é o único Estadual que favorece o dono da casa quando tem dois resultados iguais. Deixamos a desejar um pouco no primeiro jogo, também com algumas coisas extracampo que não cabe falar, mas terminamos com ombridade o campeonato — disse Alemão ainda no gramado.



Foto: Arte DC / Ag. RBS