Como técnico do Criciúma, Luiz Carlos Winck não sabe o que é perder no Heriberto Hülse. Nesta terça, às 19h15min, diante do Paysandu às 19h15min, o Tigre vai em busca da quarta vitória em casa pela Série B. Essa partida vale, além dos três pontos, a reaproximação do time do G-4, e tem do outro lado um time em busca de recuperação. O Papão não vence há oito rodadas, e tem a esperança de retomar os triunfos em terras catarinenses.

O Carvoeiro está há sete jogos sem perder, e o artilheiro do time na competição, Lucão, já marcou cinco vezes em cinco partidas. Além dessa aposta que deu certo, o técnico espera contar com Alisson Santos, na estreia como titular. Depois de cumprir acordo de cavalheiros e não jogar contra o Inter, clube de origem, ele entra no lugar de Caio Rangel, que ainda não teve o nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF.

— Nós precisamos dentro de casa pensar em uma equipe que possa agredir bem o adversário na saída de bola, pressionar bastante, buscar esse resultado com inteligência, não é com desespero — analisou o treinador.

Para a partida, a diretoria do clube lançou uma promoção de ingresso para sócios. Quem estiver com a mensalidade em dia pode comprar até duas entradas com 50% de desconto. Assim, a arquibancada custará R$ 30 e as cadeiras R$ 60. Depois da invasão carvoeira no Beira-Rio, no último sábado, a expectativa é que um bom público compareça ao estádio para empurrar o Tigre rumo à quinta vitória e ao crescimento no campeonato.



FICHA TÉCNICA

CRICIÚMA Luiz; Diogo Mateus, Raphael Silva, Edson Borges e Diego Giaretta; Barreto, Jonatan Lima e Douglas Moreira; Alisson Farias, Silvinho e Lucão Técnico: Luiz Carlos Winck.

PAYSANDU: Emerson; Ayrton, Gualberto, Fernando Lombardi e Peri; Augusto Recife, Rodrigo Andrade, Renato Augusto e Diogo Oliveira; Bérgson e Tiago Mandi Técnico: Marquinhos Santos

ARBITRAGEM: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral, auxiliado por Alberto Poletto Masseira e Gustavo Rodrigues de Oliveira (trio de SP)

LOCAL: Heriberto Hülse, em Criciúma



