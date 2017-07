Após a partida contra o CRB, em que o Figueirense perdeu por 2 a 1 no Estádio Rei Pelé, o técnico Marcelo Cabo disse que viu um time melhor no segundo tempo. Destacou a entrada de jogadores como Dudu Vieira na lateral direita e Índio na vaga de Jorge Henrique, que saiu no intervalo. Cabo ainda pediu paciência ao torcedor e disse que o clube tem condições de sair da zona de rebaixamento da Série B do Brasileirão.

— Corrigimos a intensidade do meio-campo, até os 20 minutos nós conseguimos fazer o que a gente elaborou, e aí os últimos 20 minutos foram catastróficos, que a gente tem que apagar. É tudo que o Figueirense não merece. No intervalo precisamos tomar algumas medidas necessárias, mas não foi suficiente para o empate — analisou Cabo.

O treinador se disse tranquilo quanto às pressões. No intervalo da partida desta terça-feira, ele fez duras cobranças aos jogadores. Porém, na coletiva de imprensa, não quis revelar o que disse aos atletas.

— Vestiário é velado, não externo o que acontece no meu vestiário. Como comandante, tomei medidas que tinha que tomar. Que a gente tenha como aprendizado e tenha parâmetro do segundo tempo para seguir na competição. Precisamos focar e trabalhar para buscar a vitória em Pelotas. A gente toma medias cabíveis e agora não adiante se abraçar nisso. Fica a lição e trabalhar para conseguir a vitória. Esperamos que o intervalo seja um divisor de água na competição — frisou o técnico.



O Figueira volta a campo na sexta-feira para enfrentar o Brasil de Pelotas, às 19h15min, no Estádio Bento Freitas.



