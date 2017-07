Foto: Caio Marcelo / Especial

Depois de um primeiro tempo com muitos erros de passe do Criciúma, foram as belas defesas do goleiro Luiz que garantiram o zero no placar. A marcação avançada do Goiás anulou o meio campo do Tigre, mas na etapa final, o Esmeraldino não manteve a mesma velocidade e deu espaço, momento em que os donos da casa dominaram a partida. O lateral-direito Maicon Silva fez boa partida, a segunda dele pela Série B.

— É bom ganhar, bom voltar a jogar, o grupo esta de parabéns — resumiu o jogador.

Ele entrou no lugar de Diogo Mateus, que cumpriu suspensão automática pelo terceiro cartão amarelo. Outros dois titulares, Barreto e Silvinho, também ficaram de fora, mas quem entrou deu conta do recado. A vitória veio com um gol aos 9 minutos do segundo tempo, depois da cobrança de falta de Alex Maranhão. A bola desviou em Diego Giaretta, em lance semelhante ao gol dele contra o Paysandu.

— Deixamos passar a vitoria no último jogo, foi uma partida difícil, mas dessa vez não, conseguimos fazer o gol e estamos felizes com a vitória _ comemorou o jogador.

O volante Ricardinho, que entrou aos 24 minutos do segundo tempo no lugar de Jocinei, foi efetivo da marcação e deu um apoio veloz ao setor ofensivo. Ele destacou o empenho do grupo na conquista dos três pontos em casa.

— Vitória importante, fizemos o gol no momento importante da partida, fomos merecedores da vitória desde o primeiro minuto e o grupo está de parabéns — elogiou.

Na próxima rodada, o Criciúma viaja até Minas Gerais para enfrentar o Boa Esporte, no Estádio Municipal de Varginha. A partida, válida pela 15 rodada do turno, é terça-feira, às 21h30min.



Leia mais:

Criciúma vence o Goiás e volta a se aproximar da zona de acesso à elite

Leia mais informações sobre o Criciúma

Acesse a tabela da Série B