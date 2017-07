O Criciúma oficializou a contratação do lateral-esquerdo Márcio Goiano, nesta terça-feira. O atleta de 32 anos acertou com o Tigre até o término da Série B do Campeonato Brasileiro. O jogador que disputou o Campeonato Gaúcho pelo Caxias estava no clube e assinou contrato depois da saída de Marlon.

Cria da base carvoeiro, com passagens por equipes de base da Seleção Brasileira, Marlon foi negociado com o Fluminense, com o acordo concretizado no fim de semana.

Natural de Quirinópolis (GO), Márcio Goiano tem 1,80m e foi comandado pelo treinador Luiz Carlos Winck no Caxias. Entre os clubes da carreira estão Figueirense, Juventude, Sport, Paraná, Metropolitano, Santa Cruz-RS, Juventus Jaraguá, Lajeadense, ASA e Hercílio Luz.

