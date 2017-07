Na tarde desta segunda-feira, o Criciúma faz o último treino antes de encarar o Boa Esporte amanhã, às 21h30min, no Estádio Dilzon Melo. O elenco carvoeiro já está em Varginha, Minas Gerais, onde faz um trabalho às 15h. Quem não viajou com o elenco foi o zagueiro Edson Borges, que será poupado depois de apresentar um ponto de lesão na panturrilha. O goleiro Luiz também ficou em Criciúma para cumprir suspensão automática depois de levar o terceiro cartão amarelo.



Com as baixas, que assuma o gol é Edson e na zaga, Nino começa a partida. O setor defensivo vai poder contar com a volta do lateral-direito Diogo Mateus, que cumpriu suspensão na partida contra o Goiás. O volante Barreto e atacante Silvinho também estão de volta após e com os cartões zerados, e retomam as posições no time titular.



O volante Jocinei e o meia-atacante Alex Maranhão, que têm feito boas atuações e agradado Winck, vão ganhar nova oportunidade. Jonatan Lima e Douglas Moreira vão para o banco, que também tem Kalil, Márcio Goiano, Pitbull, Ricardinho e Vinícius entre as opções.



Leia mais:

Edson volta ao gol do Criciúma e busca melhorar seus números

Leia mais informações sobre o Criciúma

Acesse a tabela da Série B