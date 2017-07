Luiz é referência do Criciúma, e não apenas por ser o capitão. É dos notáveis do plantel tricolor por ser uma liderança também no aspecto técnico. É rara a partida, inclusive na boa fase vivida pelo Tigre, em que tem intervenções importantes, quando não é destaque. Porém, terça-feira, contra o Boa Esporte, em Varginha, pela Série B do Brasileirão, o camisa 1 ficará de fora. O técnico Luiz Carlos Winck vai confiar a meta ao goleiro Edson.

O arqueiro é o imediato de Luiz, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Edson tem a seu favor ter sido utilizado ao longo da temporada, embora a equipe não tenha tido resultados bons quando estava ele a proteger a baliza carvoeiro. Edson fez 10 jogos pela equipe na temporada. Inclusive, era ele o camisa 1 da equipe na estreia da Série B, o revés por 2 a 1 para o Santa Cruz, no Heriberto Hülse. Esta foi uma das cinco derrotas da equipe com ele na meta. Teve ainda três empates e duas vitórias, ambas no Campeonato Catarinense. Foi requisitado pelo então técnico Deivid para atuar em um mês, enquanto Luiz tratava de lesão.

Por outro lado, Winck contará com o retorno de três atletas. O lateral-direito Diogo Mateus, volante Barreto e atacante Silvinho cumpriram suspensão na vitória sobre o Goiás, por 1 a 0, na sexta-feira, e voltam a ficar disponíveis. O trio viajou com os outros 15 companheiros para o interior mineiro. Hoje, o apronto ocorre em Varginha e no dia seguinte, às 21h30min, o Tigre encara o Boa Esporte, no estádio municipal daquela cidade.

Com 20 pontos, o Criciúma busca ampliar a série de nove partidas de invencibilidade e ficar perto de entrar na zona de classificação à elite nacional.

—A questão dos nove jogos nem gosto de falar, porque traz uma carga de responsabilidade em cima da equipe. Fico feliz demais porque dos 11 jogos sob meu comando, tivemos apenas uma derrota. Isso é importantíssimo — relativiza Winck.

