Árbitro de renome nacional, com final de Copa América no currículo, Héber Roberto Lopes vai ampliar os horizontes. Agora, poderá ser visto de perto nos campos de futebol amador se a agenda permitir: apitará jogos da Liga de Futebol da Comarca de Biguaçu (Licob). A assinatura do documento de afiliação ocorreu na segunda-feira, durante inauguração da nova sede da entidade.

A ideia é que ele apite partidas locais sempre que não estiver escalado para jogos do Brasileirão. Juiz da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Héber deixou o quadro da Fifa no fim do ano passado. Agora, a chegada à Licob visa atender uma exigência da Federação Catarinense de Futebol (FCF), para que os árbitros que atuam no Estado estejam vinculados a alguma liga de futebol amador.

– Vou levar minha experiência, dar palestras, conselhos, ajudar os outros árbitros. Quem sabe podemos formar um novo quadro de arbitragem em Santa Catarina. Quero retribuir todo o apoio que recebi do Júnior (Moresco, presidente da Licob) e também do Delfim (Pádua Peixoto Filho, ex-presidente da FCF) – prevê Héber.

Ele completa 45 anos hoje e ainda não definiu seu futuro como árbitro da CBF. Neste ano, a confederação brasileira passou a aceitar a idade-limite de 50 anos para um juiz.



Heber assinou a filiação à Licob na noite de segunda-feira Foto: divulgação / divulgação

Porém, a continuação no quadro nacional vai depender da aprovação nos testes físicos e técnicos. O presidente da Licob, Júnior Moresco, confirma que a afiliação de Héber se deve à amizade que ambos compartilham.

– Temos uma amizade familiar, de longos anos, por isso ele aceitou se filiar à Licob. Quando Héber não estiver apitando jogos estaduais e nacionais, poderá apitar partidas da Licob – ressalta Moresco.

Atualmente, 20 árbitros e 30 assistentes trabalham para a entidade, além de outros três juízes, incluindo Héber, e três assistentes que também são afiliados à federação catarinense. Segundo Moresco, Héber receberá o mesmo valor que os outros juízes para apitar jogos locais.

A estreia em Biguaçu é no próximo domingo. A escala será divulgada hoje. Um dia antes, Héber apita o confronto entre CRB e Inter pela Série B.