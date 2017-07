O Joinville recebeu suporte da Federação Catarinense de Futebol (FCF) na reclamação de erro de arbitragem que determinou o empate em 1 a 1 diante do Mogi Mirim, pela nona rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. A federação de Santa Catarina demonstrou repudiou a falha do árbitro José Ricardo Vasconcellos Laranjeiras e o auxiliar Esdras Mariano de Lima Albuquerque em lance que culminou com o tento do empate da equipe mandante no estádio Vail Chaves, na noite de segunda-feira.

Em comunicado, a FCF repudia de forma veemente a atuação da arbitragem. Aos 25 minutos do segundo tempo, a bola cruzou a linha de fundo e os jogadores do Joinville pararam acreditando que a bola saiu do campo de jogo. No entanto, árbitro e auxiliar não apitaram a saída da redonda e o Mogi chegou ao gol da igualdade.

Rubens Angelotti, presidente da entidade que rege o futebol em Santa Catarina, e representa a CBF no estado, pretende buscar esclarecimentos junto à Comissão de Arbitragem da confederação.

— Entendemos quão são complexas as questões que envolvem o desempenho das equipes de arbitragem, mas vamos buscar esclarecimentos para as situações mais agudas que envolveram nossos clubes e que acabaram sendo determinantes nos resultados das partidas. Como no jogo do Joinville, quando a bola saiu claramente no lance que antecedeu o gol do adversário — disse Angelotti.

O Joinville Esporte Clube, ainda nesta terça, emitiu nota oficial manifestando indignação pelo erro que lhe custou a vitória fora de casa na Série C.

O JEC volta a campo às 15h de domingo. Na Arena Joinville, a equipe tricolor encara o Ypiranga-RS, que soma 13 pontos e está na segundo colocação. O Joinville é o sétimo.

