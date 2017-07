Goleiro Thiago Rodrigues falhou no segundo gol do Ceará, ao chutar a bola em cima do meia Ricardinho

Os dez dias livres para treinamento não foram suficientes e o Figueirense voltou a decepcionar no Orlando Scarpelli. O alvinegro foi derrotado pelo Ceará por 2 a 0, gols de Pedro Ken e Ricardinho, e continua na incômoda zona de rebaixamento da Série B do Campeonato Brasileiro.

Bem armado, o Ceará tomou conta do jogo desde o princípio. A equipe catarinense só levou perigo ao goleiro Everson em bolas paradas e cruzamentos. A superioridade do adversário começou a se consolidar aos 25 minutos do primeiro tempo, quando o meia Ricardinho fez um lançamento do campo de defesa e encontrou Pedro Ken na área. O ex-jogador do Avaí se livrou da zaga com um bonito domínio no peito e chutou forte para marcar o primeiro gol.

Após o gol, o Figueirense tentou sair para o jogo, mas pouco ameaçou a equipe cearense. A melhor chance de empate no primeiro tempo foi aos aos 30 minutos, quando após cobrança de escanteio a bola sobrou para Hélder — que chutou forte para bela defesa de Everson.

No intervalo, o treinador Marcelo Cabo substituiu o volante Hélder pelo atacante Luidy. A mudança surtiu pouco efeito e o Ceará continuou mantendo o controle do jogo. Aos 12 minutos, uma lambança da zaga do Figueirense resultou no segundo gol adversário, jogou uma ducha de água fria no time catarinense e acabou com paciência da torcida presente ao Orlando Scarpelli. O goleiro Thiago Rodrigues tocou a bola para o zagueiro Marquinhos, que recuou novamente. Pressionado, o goleiro não conseguiu afastar a bola, acertando Ricardinho. A bola acabou no fundo do gol da equipe catarinense.

Com a desvantagem consolidada, o Figueirense voltou a partir para cima. Aos 15 minutos, Everson fez mais uma grande defesa em bola cabeceada por Henan após cruzamento de Robinho em bola parada. Marcelo Cabo ainda trocaria o volante Dudu pelo lateral Iago e o lateral Weldinho pelo atacante Marcos Índio, mas não conseguiu alterar o panorama da partida. O Ceará administrou a vantagem até o fim, enquanto a torcida vaiava a equipe catarinense. Ao final da partida, o lateral Julinho admitiu que ¿o time entrou um pouco desligado¿ e lamentou o gol tomado no primeiro tempo.

— A gente sabia que o Ceará era uma boa equipe. Num chutão eles fizeram o gol e aí tivemos de nos atirar — afirmou.

Com o resultado, o Figueirense permanece na 17a posição na Série B do Campeonato Brasileiro, a primeira na zona do rebaixamento, com 12 pontos. O Ceará pulou para 18 pontos e terminou a partida em quinto lugar, aguardando a conclusão dos jogos noturnos da rodada para confirmar a posição. A equipe catarinense volta a campo na terça-feira, quando encara o CRB em Maceió.