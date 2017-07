Times de Santa Catarina na Série D do Campeonato Brasileiro, Brusque e Metropolitano tentam continuar a representar o estado na competição. As equipe entram em campo às 15h deste sábado no jogo de volta da segunda fase da competição. Têm pela frente o antepenúltimo adversário para alcançar o desejo de estar na terceira divisão do futebol nacional.

O Brusque vai enfrentar o São José-RS. No primeiro jogo, em solo catarinense, o Bruscão conseguiu uma pequena vantagem ao vencer por 2 a 1. Desta forma, o empate no gramado sintético do Passo D¿Areia pode fazer com que a equipe se classifique para as oitavas.

Já o Metropolitano tem uma missão um pouco mais complicada. O empate em 1 a 1 com o São Bernardo, em Blumenau, obriga o Metrô a vencer o jogo no estádio Primeiro de Maio. Porém, um empate por dois ou mais gols pode valer a equipe verde por causa dos tentos anotados fora de casa.

Caso as duas se classifiquem, Brusque e Metrô vão se enfrentar nas oitavas.