No litoral, Concórdia e Camboriú ficaram no 1 a 1 neste domingo

O Hercílio Luz vai confirmando o favoritismo e já abre vantagem na ponta da tabela de classificação da Série B do Campeonato Catarinense. Neste domingo, o time de Tubarão goleou o Operário de Mafra, fora de casa, por 4 a 1 e manteve os 100% de aproveitamento após três rodadas. Luiz Henrique, André Luiz, Baggio e Mateus Arence marcaram pelo visitantes, enquanto Alves descontou.

O resultado tirou a vice-liderança do Alvinegro do Planalto Norte. Agora é o Guarani de Palhoça que está no encalço do Hercílio. Neste domingo, o time da grande Florianópolis não teve dificuldade para superar o Jaraguá por 3 a 1, com gols de Juliano Levak, Renan Castro e Gabriel Braga, com Zomer fazendo o tento de honra dos visitantes.

Também no domingo, outros dois jogos terminaram empatados. Em Joinville, o Fluminense recebeu o Juventus e o jogo terminou em 2 a 2. Já o Concórdia visitou o Camboriú e não passou do 1 a 1.

Nesta segunda-feira, Barra e Marcílio Dias fecham a rodada. Os dois times se enfrentam às 15h30min, no Estádio Camilo Mussi, em Itajaí.

Resultados

Operário de Magra 1 x 4 Hercílio Luz

Fluminense 2 x 2 Juventus

Guarani de Palhoça 3 x 1 Jaraguá

Camboriú 1 x 1 Concórdia.

CLASSIFICAÇÃO DO TURNO

1º Hercílio Luz – 9 pontos

2º Guarani – 6 pontos

3º Camboriú, Fluminense, Juventus e Operário de Mafra – 4 pontos

7º Marcílio e Barra – 3 pontos

9º Concórdia – 2 pontos

10º Jaraguá – 0 ponto