O triunfo do Avaí em Porto Alegre ganhou repercussão nacional principalmente por causa das defesas do goleiro Douglas, elevado ao posto de herói pelo torcedor azurra. Entretanto, outros jogadores também se destacaram na vitória por 2 a 0 sobre o Grêmio pela Série A do Brasileirão. Dois deles pelos gols: Simião e Júnior Dutra. Esse último deve ganhar a posição de Joel, expulso no domingo, e assumir a titularidade contra o Coritiba, às 21h de quinta-feira, na Ressacada.

Titular do Avaí nas primeiras rodadas do campeonato, Júnior Dutra sofreu uma lesão muscular na coxa direita e ficou de fora dos gramados por cinco rodadas. Recuperado, entrou em campo no decorrer dos últimos três confrontos. Contra o Tricolor gaúcho, deu assistência para o primeiro gol e marcou o segundo.

— Foi um presente por todo trabalho duro em tempo integral nesse tempo em que fiquei afastado por lesão. Tive que ter muita paciência para segurar a ansiedade e saber esperar a oportunidade. Por isso, comemorei bastante a assistência e o gol nessa vitória importante nossa fora de casa — disse o atacante em coletiva de imprensa nesta segunda-feira.

Desde que chegou ao Avaí, no início deste ano, Júnior Dutra soma oito gols e sete assistências. Domingo ele marcou seu primeiro gol no Brasileirão deste ano.

— A cada partida fui entrando mais minutos e isso me ajudou a ganhar confiança e ritmo de jogo. Estou preparado para ter novamente uma sequência na equipe, caso o Claudinei opte por mim. Sempre, logicamente, respeitando meus companheiros, pois o Avaí tem excelentes jogadores na minha posição — ressalta.

Júnior Dutra salienta que a equipe cresceu nos últimos jogos e que o importante agora é vencer em casa. Contra o Coxa, o jogador

— Temos um treinador inteligente que vai nos passar a melhor estratégia para fazermos um grande jogo diante do Coritiba, e se tudo der certo já sairmos da zona de rebaixamento. Vejo um elenco comprometido em cumprir os objetivos do Avaí — conclui.

