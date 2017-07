O catarinense Mizael Fraga, faixa preta em jiu-jitsu, criado na Comunidade do Morro do Mocotó, em Florianópolis, tem uma grande chance pela frente. Neste sábado, ele luta no UAEJJF Florianópolis International Pro, no Costão do Santinho. A competição inicia às 9h e terá a participação de mais de 400 atletas de diferentes regiões do Brasil, do Uruguai e da Argentina.

Lutador da equipe Rilion Gracie Florianópolis, Fraga luta na categoria até 85 kg com kimono. A preparação iniciou há pelo menos cinco meses, quando recebeu a confirmação de que o campeonato ocorreria na Ilha – é a primeira vez que o evento é realizado na cidade. É a oportunidade de chegar ao topo do pódio diante da família e dos amigos.

– É sempre bom lutar na nossa casa, a gente se sente bem, dá uma sensação boa – frisa.

Para atletas pouco experientes, o fato de ter torcida na arquibancada é indicativo de pressão. Não é o caso do catarinense, que pratica o jiu-jitsu há 22 anos, passou por todas as faixas, acumulando títulos estaduais, brasileiros e sul-americanos.

– É uma motivação a mais lutar em casa – afirma.

Recentemente, Fraga retornou de um campeonato internacional em Zurique, na Suíça, trazendo na bagagem dois terceiros lugares (categorias peso e absoluto). Ainda teve a chance de treinar por um mês em uma academia local. Adquiriu experiência. O objetivo agora é vencer no Costão do Santinho, somar pontos no ranking e se credenciar a uma vaga no Grand Slam do Rio de Janeiro, em novembro.

– A meta é conseguir chegar no Grand Slam, o sonho de qualquer atleta – projeta o catarinense.



A competição

Mais de 400 atletas de várias regiões do Brasil e do exterior estão confirmados. O campeonato organizado pela Federação Brasileira de Jiu-Jitsu (FBJJ) é uma das etapas que vale pontos para o ranking internacional. Os campeões em Florianópolis ganham passagem e inscrição para o Grand Slan do Rio de Janeiro, em novembro. Quem vencer lá, e ainda os melhores no ranking internacional, vão para o Word Pro dos Emirados Árabes, em abril de 2018.

Serviço

O quê: UAEJJF Florianópolis International Jiu-Jitsu Pro Championship

Quando: As competições iniciam às 9h e terminam às 20h de sábado.

Onde: Resort Costão do Santinho, na Praia do Santinho, em Florianópolis.

Ingressos: R$ 10. Crianças menores de dez anos e adultos acima de 60 anos não pagam.

