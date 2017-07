Ele já é conhecido pelo técnico Luiz Carlos Winck, mas garante que isso não é garantia de lugar entre os titulares. O lateral-esquerdo Márcio Goiano, 32 anos, foi apresentado oficialmente pelo Criciúma na tarda desta quarta-feira. Ele falou da expectativa de defender as cores do clube e sobre a disputa pela posição, agora ocupado por Diego Giaretta.

— Isso é bom, demonstra que nosso grupo é forte, o Giaretta tem feito grandes jogos, mantém a regularidade. Na hora que o Winck precisar eu vou estar pronto para ajudar o Criciúma — disse.

Apesar da apresentação ter ficado para hoje, Márcio Goiano já apareceu entre os relacionados na partida desta terça-feira, no empate em 1 a 1 contra o Paysandu. Ele está há 15 dias treinando a parte física, e assinou o contrato assim que Marlon foi para o Fluminense.

— Estou muito feliz e quando tiver a oportunidade quero corresponder — resumiu.

O próximo jogo do Criciúma é na sexta-feira, também no Heriberto Hülse, contra o Goías. Para a partida das 21h30min, a direção carvoeira repetiu a promoção de ingressos, e cada sócio em dia poderá comprar até duas entradas com 50% de desconto cada. Com a promoção, a arquibancada inteira custará R$ 30 e a cadeira inteira R$ 60.

PERFIL

Nome completo: Márcio da Silva Diniz.

Data de nascimento: 02/01/1985.

Altura: 1,80 metro.

Naturalidade: Quirinópolis (GO).

Posição: Lateral-esquerdo.

Clubes: Iraty, Figueirense, Ituano, América-RN, Grêmio Barueri, Juventude, Sport, Paraná, Rio Branco, Atlético Sorocaba, Paysandu, Red Bull Brasil, Metropolitano, Santa Cruz-RS, Juventus Jaraguá, Lajeadense, ASA, Glória, Hercílio Luz e Caxias-RS.

