A partida entre Prainha e Antônio Carlos pelo Campeonato Municipal da Liga de Futebol da Comarca de Biguaçu (Licob) terá uma estrela no apito. Árbitro da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), ex-Fifa e com decisão de Copa América no currículo, Héber Roberto Lopes comandará seu primeiro jogo como afiliado da entidade. A escalada da arbitragem foi divulgada nesta sexta-feira.

O confronto de estreia de Héber está marcado para as 15h15min de domingo, no Estádio Padre Alfredo Junkes, em Antônio Carlos. Prainha e Antônio Carlos se enfrentam em jogo é válido pela sétima rodada da competição. A partida também é comemorativa aos 40 anos de fundação da Sociedade Esportiva Recreativa Antônio Carlos.

Héber se afiliou esta semana na Licob e deve ser escalado para comandar jogos do futebol amador da entidade quando não tiver compromisso pela CBF - ele tem apitado jogos do Campeonato Brasileiro. Experiente, ele também deve dar palestras para os outros juízes e ajudar na formação de um novo quadro de arbitragem no Estado.

Em outra partida da Licob, o líder do campeonato, o Biguá, recebe o Bola na Rede, quarto colocado, e uma das atrações também estará no apito: Clésio Moreira dos Santos, mais conhecido como Margarida. O jogo é às 15h15min de domingo no Estádio Osni Venceslau Machado, em Biguá.