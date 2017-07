Mudou o comando técnico, mas não o sonho: disputar a Série C do Campeonato Brasileiro. Comandante da classificação à segunda fase, Pingo foi ao Joinville. O então auxiliar Jerson Testoni, o Jersinho, assumiu a tarefa. E ela começa neste domingo, às 15h30min, no primeiro encontro com o São José-RS, no Augusto Bauer.

A equipe catarinense enfrenta o primeiro colocado do Grupo A17, disputado pelo Metropolitano. O Brusque tenta aproveitar o mando de campo para largar bem, já que os gols anotados fora de casa são critério de desempate no mata-mata.

O jogo de volta contra o São José está previsto para o sábado seguinte, às 15h, no estádio Passo D¿Areia.