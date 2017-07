Líder e vice-líder da Segunda Divisão do Campeonato Catarinense se enfrentam neste fim de semana. Às 15h de domingo, em Itaiópolis, o Operário de Mafra recebe o Hercílio Luz. A equipe do Sul do estado é a única com 100% de aproveitamento após duas rodadas, com seis pontos, mas é seguida de perto pelo Alvinegro do Planalto Norte, que tem quatro.

O domingo conta ainda com outras três partidas. Em Joinville, o Fluminense recebe o Juventus de Jaraguá do Sul para um "clássico" da região, às 10h. Às 10h30min, o Concórdia visita o Camboriú. Mais tarde, às 15h30min, o Jaraguá tenta deixar a lanterna no jogo contra o Guarani em Palhoça.

O último confronto da rodada é na segunda-feira, entre Barra e Marcílio Dias, no Estádio Camilo Mussi, em Itajaí.



3ª rodada

Domingo

10h - Fluminense x Juventus

10h30min - Camboriú x Concórdia

15h - Operário x Hercílio Luz

15h30min - Guarani x Jaraguá

Segunda-feira

15h30min - Barra x Marcílio Dias