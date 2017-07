O surfista Filipe Toledo sagrou-se campeão, nesta quinta-feira, da etapa de Jeffreys Bay do mundial de surfe. O feito veio após o paulista bater o português Frederico Morais na final.

Na contagem dos juízes ele marcou 18.00 contra 17.73 do rival. O título faz Filipinho pular do 14º para o sétimo lugar no ranking mundial.

— J-Bay é uma etapa que sempre foi meu sonho ganhar. Tenho que agradecer a Deus pela incrível semana que tivemos — disse Toledo após a conquista.

Na briga pelo título, restam ainda cinco etapas no circuito este ano. A próxima ocorre de 11 a 22 de agosto no Taiti.



