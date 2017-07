Volante comemora belo gol, na Arena do Grêmio, no último domingo

A vitória do Avaí sobre o Grêmio foi aberta com um golaço de Wellington Simião. O atleta recebeu na frente da área, se desvencilhou da marcação e desferiu o chute cheio de efeito e certeiro, sem chances para o goleiro Léo. Nesta terça-feira, dia de seu primeiro treinamento após a partida da 12ª rodada do Campeonato Brasileiro, o volante falou sobre o lance. Considerou o arremate como perfeito.

— Tive a felicidade. Durante a semana trabalhei muito finalização e, quando surgiu a chance, eu estava preparado. Fui feliz, a batida perfeita. Ela só é perfeita quando sai o gol e conseguimos iniciar a vitória, que era importantíssima para a gente. Precisávamos pontuar lá, paramos o melhor ataque e fizemos dois gols — disse o atleta, em entrevista coletiva.

O arremate, fora do alcance do goleiro, não foi apenas um lance de felicidade, tampouco sorte. No decorrer da semana, o atleta treinou além do estabelecido pela comissão técnica, principalmente os chutes de fora da área. Simião entrou no decorrer da segunda etapa, na vaga de Luan, foi premiado, e o Avaí também.

— Eu acredito muito no trabalho. Quando você faz isso, as coisas dão certo. Em todos os clubes, sempre gostei de ficar treinando a mais, e essa semana pedi para o Evando (auxiliar técnico). É fruto da dedicação e eu venho aprimorando. Vamos trabalhar dessa maneira para as coisas darem certas — disse o atleta.

O Leão volta a campo às 21h de quinta-feira, no fechamento da 13ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O Avaí encara o Coritiba, na Ressacada.

