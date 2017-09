Nesta sexta-feira, Adriano Imperador virou capa do jornal Meia Hora, aparecendo em uma foto junto ao traficante Rogério 157, chefe do tráfico da Rocinha. Horas depois, o ex-jogador publicou um vídeo nas redes sociais dizendo que irá processar a publicação.

– Meu Deus do céu… É impressionante como vocês tentam me derrubar. Estou dentro da minha casa, faz um tempão que não saio de casa, não estou fazendo nada. Mas é impressionante como vocês gostam de falar de mim. Vocês não me deixam em paz. Mas Deus está vendo. Eu sou uma pessoa pública, eu tiro foto com quem eu quiser. A vida da pessoa é uma, a minha é outra. É impressionante o grau de maldade que vocês têm. Mas isso não vai ficar assim, não, cara. Chega, já estou cansado. Vou processar todos vocês, podem ter certeza disso. Isso pra mim já deu um basta. Mesmo assim eu perdoo vocês, mas dessa vez não vai passar impune, não – escreveu o Imperador.

Foto: Reprodução / Jornal Meia Hora

A assessoria de Adriano também emitiu um comunicado oficial sobre a matéria. Confira:

– Mais uma vez, vejo meu nome exposto e vinculado a pessoas ilícitas que mal conheço. Sou uma pessoa pública. Todos os dias me param para tirar fotos, e jamais deixarei de tirar fotos com meus fãs. Estou farto de noticias mentirosas a meu respeito. Sempre ganhei a vida com honestidade, pago meus impostos e não aceitarei mais esse tipo de exposição. Meu advogado entrará com as medidas cabíveis contra esse jornal e outros que denegrirem minha imagem para vender mais exemplares.

