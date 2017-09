Com pouco tempo para conhecer o grupo e somente três treinos aplicados, Beto Campos saiu satisfeito com a estreia dele como técnico do Criciúma. Além da vitória, que manteve o time em oitavo lugar com 37 pontos, a cinco de distância do quarto colocado, o triunfo mantém o Tigre na briga pelo G-4. O início da partida contra o CRB, no sábado, foi meio confuso, mas o time se encontrou e conseguiu vencer de virada.

— Um jogo fora de casa, uma equipe que vinha com troca de comando, torcedor liberado para vir ao estádio, influencia para que a equipe venha com muita força, nós esperávamos que viriam assim, mas depois daquele início forte a gente conseguiu ficar mais com a bola, começamos a trabalhar bem, conseguimos com Caique, Maranhão, Ricardinho, Barreto, tendo essa posse de bola no campo do adversário. Estou muito contente, claro que a vitória é importante, mas também satisfeito pelo grupo em receber bem e aceitar as colocações que estamos fazendo — comentou o treinador.

Na terça-feira, o Criciúma já tem outra partida importante, dessa vez em casa. O Tigre recebe o Figueirense no Heriberto Hülse, em um clássico do futebol catarinense com os times em diferentes extremos. Enquanto os donos da casa buscam o grupo de acesso, o Figueira quer sair da zona de rebaixamento. Para a partida, Beto deve conversar com os atletas para corrigir algumas falhas que apareceram na partida de ontem.

— Teve alguns problemas, mais na bola aérea do adversário que estávamos perdendo, o que fazia parecer que estávamos marcando longe. No segundo tempo corrigimos isso, começamos a estar mais junto e atentos, o que fez com que a gente trabalhasse melhor. O time tem qualidade para rodar essa bola, e quando fez isso, esteve melhor que o adversário — explicou o técnico, em entrevista à Rádio Eldorado no final da partida contra o CRB.

