O campeão da Copa do Brasil 2017 é o Cruzeiro, mas a artilharia da competição ficou dividida com três jogadores. Com cinco gols cada um, os atacantes Lucas Barrios, do Grêmio, Rafael Sobis, do Cruzeiro, e Léo Gamalho, que hoje está na Ponte Preta mas fez gols quando defendia o Goiás, dividem o posto de goleadores.

Sobis chegou aos cinco gols marcando em apenas dois jogos. Ele fez quatro no 6 a 0 do Cruzeiro em cima do São Francisco (PA) e um na vitória por 3 a 0 sobre o Murici.

Já Léo Gamalho, na época de Goiás, fez dois gols no 4 a 2 em cima do Itabaiana, dois no 4 a 0 em cima do Cuiabá e um no 2 a 1 contra o Fluminense.

O gremista Lucas Barrios, que entrou já na fase avançada da competição, fez dois gols no 3 a 1 sobre o Fluminense, dois no 4 a 0 sobre o Atlético-PR e um na vitória por 1 a 0 no Cruzeiro.