Depois de voltar do intervalo do jogo com outra postura, o Criciúma se organizou em campo e conseguiu vencer o CRB de virada, por 2 a 1, no Estádio Rei Pelé. O time do técnico Beto Campos conquistou três pontos e se mantém na briga pelo G-4, a cinco pontos do quarto colocado na tabela. Silvinho, que marcou o segundo gol na partida deste sábado, poderia ter ampliado a vantagem na cobrança de pênalti, mas Edson Kolln estava no caminho.

— Só erra quem bate, se tiver outro pênalti vou bater de novo. Acho que o goleiro adiantou, mas eu poderia ter tirado mais dele — comentou o atacante.

Com oito gols, Silvinho assume a artilharia do Criciúma, e está em sexto lugar entre os goleadores da Série B, ao lado de William Pottker, do Internacional. Quem também deixou a marca na partida em Maceió foi Alex Maranhão, que na cobrança de falta teve a bola desviada por Neto Baiano, que marcou contra.

— Todo mundo sentiu um falta de ritmo de jogo, muito calor, mas acho que o que vale são os três pontos, viemos para cá com essa proposta de vencer. Foi pouco tempo de trabalho do novo treinador, mas deu para ver que o time tem condições — comentou Maranhão.

Sobre o pênalti desperdiçado, Maranhão explicou que a ordem de cobrança já é pré-definida, com Silvinho como preferência, Maranhão e em seguida Lucão.

— Silvinho é o primeiro cobrador, eu o segundo. Ele se sentiu bem naquele momento e foi para a cobrança, infelizmente ele errou como poderia acontecer com qualquer um, mas importante é vencer — concluiu.



Criciúma vence o CRB de virada na estreia de Beto Campos como treinador

