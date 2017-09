O Atlético de Madri oficializou a contratação do atacante Diego Costa, nesta terça-feira, depois do brasileiro naturalizado espanhol superar os exames médicos.

"Diego Costa já é jogador colchonero", publicou o time no site oficial do clube, cinco dias depois de anunciar o princípio de acordo com o Chelsea para o retorno do jogador à Espanha.

"O Atlético de Madri e o Chelsea acordaram as condições para a transferência de Diego Costa", afirmou o time espanhol em comunicado.

"O jogador assinou seu novo contrato depois de superar satisfatoriamente o reconhecimento médico em duas fases, no sábado e na segunda-feira". acrescentou o Atlético.

"Estou contente em voltar à minha casa. O Atlético é minha casa, sempre disse isso, e estou muito feliz", disse o centro-avante,

"Tenho vontade de começar a acrescentar. Vou dar tudo pelo time, como sempre tento fazer", acrescentou Costa, que vai vestir a camisa 18. O jogador vai treinar com a equipe a partir de quarta-feira.

No entanto, Costa não vai poder jogar até janeiro, por conta de suspensão imposta pela Fifa por irregularidade na transação de menores.

* AFP