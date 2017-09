Líder da Liga espanhola, o Barcelona vai iniciar a vida sem a grande contratação da temporada Ousmane Dembélé contra o Eibar, pela quinta rodada da competição, nesta terça-feira, enquanto o Real Madrid recupera Cristiano Ronaldo para enfrentar o Betis.

Os catalães começaram o campeonato sem escorregões e venceram as quatro primeiras partidas. No entanto, o francês sentiu a perna na partida de sábado contra o Getafe, realizou exames e vai desfalcar a equipe por até quatro meses.

O homem chamado para substituir Neymar por 105 milhões de euros mais 42 mi em bonificações, sofreu ruptura do tendão do bíceps femoral da perna esquerda e vai operar na terça-feira em Helsinque.

Os torcedores do Barça vão ter que esperar até 2018 para voltar a ver o trio "LSD" (Lionel Messi, Luis Suárez e Dembelé) em campo outra vez. Os três encheram os olhos no jogo contra a Juventus, pela estreia na Liga dos Campeões.

Sem o jovem de 20 anos, o técnico Ernesto Valverde vai precisar encontrar um substituto entre os candidatos Gerard Deulofeu, Paco Alcácer, Denis Suárez e Aleix Vidal.

O Real Madrid tem notícias melhores. Depois de cinco partidas fora por suspensão, o craque CR7 vai voltar a jogar. O português empurrou o árbitro na final da Supercopa da Espanha contra o Barcelona.

Sem poder jogar na Liga, o atacante deu uma palhinha na Champions ao marcar duas vezes contra o Apoel, mostrando que não perdeu o faro de gol.

Para o técnico francês Zinedine Zidane, o desfalque foi um mal que veio para o bem, já que permite que o jogador chegue mais descansado ao final da temporada, o que aconteceu no ano passado para ser decisivo nas conquistas da Liga e da Champions.

Sem Ronaldo, o Real Madrid venceu a Real Sociedad com cômodo 3 a 1 fora de casa. Mas com CR7 os merengues esperam superar a incrível sequência do Santos de Pelé (1961-1963) igualada no domingo: 73 jogos oficiais seguidos marcando pelo menos um gol.

O Atlético de Madri (5º) vai enfrentar o Athletic de Bilbao fora de casa, depois de estrear o novo estádio Wanda Metropolitano com vitória por 1 a 0. O francês Antoine Griezmann quer continuar fazendo gols para compensar o início marcado pela suspensão de dois jogos.

-- Resultados da 5ª rodada do Campeonato Espanhol

- Terça-feira:

(15h00) Valencia - Málaga

(17h00) Barcelona - Eibar

- Quarta-feira:

(15h00) Athletic Bilbao - Atlético de Madri

Leganés - Girona

(16h00) Deportivo La Coruña - Alavés

(17h00) Sevilla - Las Palmas

Real Madrid - Betis

- Quinta-feira:

(15h00) Villarreal - Espanyol

(16h00) Celta Vigo - Getafe

(17h00) Levante - Real Sociedad

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Barcelona 12 4 4 0 0 11 1 10

2. Sevilla 10 4 3 1 0 6 1 5

3. Real Sociedad 9 4 3 0 1 11 7 4

4. Real Madrid 8 4 2 2 0 9 4 5

5. Atlético de Madri 8 4 2 2 0 8 3 5

6. Athletic Bilbao 7 4 2 1 1 3 1 2

7. Villarreal 6 4 2 0 2 6 5 1

8. Levante 6 4 1 3 0 5 4 1

9. Valencia 6 4 1 3 0 4 3 1

10. Leganés 6 4 2 0 2 3 3 0

11. Las Palmas 6 4 2 0 2 5 7 -2

. Betis 6 4 2 0 2 5 7 -2

13. Eibar 6 4 2 0 2 2 4 -2

14. Getafe 4 4 1 1 2 3 4 -1

15. Girona 4 4 1 1 2 3 5 -2

16. Celta Vigo 3 3 1 0 2 4 5 -1

17. Deportivo La Coruña 1 4 0 1 3 5 11 -6

18. Espanyol 1 3 0 1 2 1 7 -6

19. Málaga 0 4 0 0 4 1 6 -5

20. Alavés 0 4 0 0 4 0 7 -7

* AFP