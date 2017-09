Com o empate em casa contra o Figueirense, o Criciúma continua no mesmo oitavo lugar na tabela, a sete pontos do quarto colocado. Depois de deixar escapar dois pontos em casa no clássico catarinense, o Tigre precisa mais uma vez buscar os pontos fora, se quiser manter chances matemáticas de acesso. Com um time vibrante durante o primeiro tempo e boa parte do segundo, o técnico Beto Campos elogiou o grupo ao final da partida.

— A equipe ao meu ver fez um belo jogo, merecia ter vencido, foi a equipe que procurou sempre do começo ao final do jogo. Se pegar todos os números, foi superior ao adversário, mas é situação de futebol que infelizmente depois a gente acabou pecando, no erro nosso cedemos o empate e aí era tudo que a equipe adversária queria, se fechou novamente, criou dificuldades nesse sentido — comentou.

Ao analisar o jogo, beto disse que a resposta dada em campo, com intensidade e qualidade, certamente vai ajudar a buscar resultados positivos dentro e fora de casa. O próximo desafio é no sábado, em Campinas, diante do Guarani. Para a partida no Brinco da Princesa, Beto não poderá contar com Alex maranhão, suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

— Temos alguns treinos para avaliar, temos que avaliar também os atletas que vem jogando direto, o desgaste, mas tem o Douglas Moreira, o Caique que também joga por dentro, então a gente vai ver no grupo aquele atleta que vai manter isso que a gente vem fazendo — explicou, sem revelar o substituto do camisa 10.

