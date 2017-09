O Brasil de Neymar e o Japão disputarão uma partida amistosa no dia 10 de novembro no estádio Pierre Mauroy de Villeneuve-d'Ascq, em Lille, norte da França, informaram à AFP fontes próximas à organização, confirmando uma informação do jornal La Voix du Nord.

Essa partida de preparação deve ser apitada por um trio de juízes franceses e com assistência em vídeo (VAR).

O jornal regional informou ainda que Vahid Halilhodzic, o técnico do Japão e ex-técnico do Lille e do Paris SG, foi quem arranjou a disputa dessa partida.

Brasil e Japão já conseguiram sua classificação para o Mundial da Rússia-2018.

