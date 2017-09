No duelo de recém promovidos à Premier League, o Brighton venceu o Newcastle por 1 a 0, neste domingo pela 6ª rodada da competição, e quebrou a sequência de três vitórias seguidas do time do técnico espanhol Rafa Benítez.

O único gol do jogo veio dos pés do israelense Tomer Hemed, aos 6 minutos do segundo tempo. Com o resultado, os anfitriões chegaram à 13ª colocação com 7 pontos, enquanto o Newcastle é 8º, com 9 unidades.

As principais partidas da rodada foram disputadas no sábado.

Os dois clubes de Manchester mantiveram suas invencibilidades e venceram mais uma. O City goleou o Crystal Palace (5-0) enquanto o United superou o Southampton (1-0).

Ambas equipes têm 16 pontos cada, três a mais que o atual campeão Chelsea, que superou o Stoke por 4 a 0 com três gols do espanhol Álvaro Morata.

-- Resultados e classificação da 6ª rodada da Premier League:

- Sábado:

West Ham - Tottenham 2 - 3

Southampton - Mánchester United 0 - 1

Stoke - Chelsea 0 - 4

Everton - AFC Bournemouth 2 - 1

Burnley - Huddersfield Town 0 - 0

Mánchester City - Crystal Palace 5 - 0

Swansea - Watford 1 - 2

Leicester - Liverpool 2 - 3

- Domingo:

Brighton and Hove Alb - Newcastle 1 - 0

- Segunda-feira:

(16h00) Arsenal - West Bromwich

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Manchester City 16 6 5 1 0 21 2 19

2. Manchester United 16 6 5 1 0 17 2 15

3. Chelsea 13 6 4 1 1 12 5 7

4. Tottenham 11 6 3 2 1 10 5 5

5. Liverpool 11 6 3 2 1 12 11 1

6. Watford 11 6 3 2 1 9 10 -1

7. Huddersfield Town 9 6 2 3 1 5 3 2

8. Newcastle 9 6 3 0 3 6 5 1

. Burnley 9 6 2 3 1 6 5 1

10. West Bromwich 8 5 2 2 1 4 4 0

11. Southampton 8 6 2 2 2 4 5 -1

12. Arsenal 7 5 2 1 2 7 8 -1

13. Brighton and Hove Alb 7 6 2 1 3 5 7 -2

14. Everton 7 6 2 1 3 4 11 -7

15. Swansea 5 6 1 2 3 3 7 -4

16. Stoke 5 6 1 2 3 5 10 -5

17. Leicester 4 6 1 1 4 9 12 -3

18. West Ham 4 6 1 1 4 6 13 -7

19. AFC Bournemouth 3 6 1 0 5 4 11 -7

20. Crystal Palace 0 6 0 0 6 0 13 -13

